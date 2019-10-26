Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.

с чего всё началось

О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R» Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Политика Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.

Общество Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».

Технологии Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.

Происшествия В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.

Авто Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ Компания Great Wall сообщила о планах вернуть на российский рынок полноприводный "рамник" Hover H5, при этом представлен он будет под брендом Haval.

Политика Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Футбол Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Экономика Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.

Политика Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.