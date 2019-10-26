Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыДедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

О непростых отношениях в части рассказали бывшие военнослужащие. ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. По их словам, он постоянно всех унижал.
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с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Служивший в воинской части 54160 в Забайкалье рассказал, что могло стать причиной убийства восьми солдат. Вчера, 25 октября, срочник Рамиль Шамсутдинов из тюменского села Вагай устроил стрельбу из автомата в воинской части города Горный. 20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.
Новости Тюмени 72.ru00:42

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Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru00:42

Бывшие срочники рассказали о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

Znak.com01:04

Срочник рассказал о дедовщине в части, где тюменский солдат расстрелял восемь человек

URA.Ru01:47

«Все терпели». Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат устроил бойню

Life.ru09:58

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REGNUM01:23

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

Эхо Москвы03:00

Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат расстрелял восемь человек

News.ru02:04
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Вашингтон
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