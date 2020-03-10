Космос

Эхо МосквыЭхо МосквыДефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Ранее в центре имени Хруничева сообщили о технических неполадках только одной ракеты. Из-за это вывод на орбиту двух спутников «Экспресс» перенесли с конца марта на май.
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Дефектные болты нашли в ракетах «Протон-М»

News.ruвчера в 22:07

«Ведомости» сообщили о дефектных деталях на двух ракетах «Протон-М»

РБКвчера в 19:56

Брак в ракете «Протон-М» устранят без ее возвращения в Москву

РИА Новостивчера в 11:33

Пуск «Протона-М» перенесли из-за некачественных комплектующих

Коммерсантъвчера в 11:40

Роскосмос создал комиссию для установления виновных в дефектах на ракете «Протон»

ТАССвчера в 12:03

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Газета.Ruвчера в 11:02

В двух ракетах-носителях «Протон-М» найдены некондиционные болты

Ведомостивчера в 17:11
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