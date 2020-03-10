Космос
Эхо МосквыДефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Ранее в центре имени Хруничева сообщили о технических неполадках только одной ракеты. Из-за это вывод на орбиту двух спутников «Экспресс» перенесли с конца марта на май.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Происшествия
Вертолет Ми-8 готовится к вынужденной посадке в Красноярске
Как стало известно РЕН ТВ, вертолет Ми-8 готовится к вынужденной посадке в красноярском аэропорту Черемшанка.
Футбол
«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов
Общество
Названы сферы деятельности с зарплатой больше 100 тыс. рублей в месяц
Занятые в сфере информации и связи получают по 74,4 тыс. рублей, в научной, технической и профессиональной деятельности — по 72,9 тыс. рублей, а в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — 51 тыс. рублей.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года
Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Авто
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Авто
Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал», который продолжает проходить предварительные испытания, поставлен первому зарубежному заказчику.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Общество
Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином
Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
Экономика
Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил причины падения курса рубля и рассказал о последствиях для россиян.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.