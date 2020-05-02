Общество
РИА НовостиDefense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
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США отследили активность российских военных заводов по сигналам мобильных телефонов
Московский Комсомолец02:07
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Общество
В Чечне приостановили работу общественного транспорта
Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
REGNUM вчера в 20:22
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль вчера в 21:30
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Культура
Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Общество
Попова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 03:22
Энергетика
Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна
Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае.
Lenta.ru вчера в 11:52
Футбол
Сегодня продолжится 7 тур чемпионата Беларуси по футболу. В стране почти 15 тысяч случаев заражения COVID-19
По данным Минздрава Беларуси на 1 мая, в стране зафиксировано 14 917 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
BetOn 02:58
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Общество
В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов
Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
Общество
Во Владимирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 2 мая сообщает о 60 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:33
Здоровье
В Саратовской области выявили 48 случаев заражения коронавирусом
Сорок восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 535 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:40
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество
Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Шоу-бизнес
«У всех должен быть такой живот». Жена Малкина поразила всех своим идеальным прессом
Спорт-Экспресс 02:57
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили вчера в 00:07
Киберспорт
Игры всё лето: организатор The Game Awards анонсировал фестиваль гейминга Summer Game Fest 2020
Основатель The Game Awards и ведущий Джефф Кейли (Geoff Keighley) анонсировал фестиваль Summer Game Fest 2020.
3DNews вчера в 14:27
Здоровье
Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27