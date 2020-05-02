Общество
РИА НовостиDefense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
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с чего всё началось
Многие российские оружейные заводы сократили производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, приводит издание Defense One данные отчета аналитической компании Orbital Insights.Газета.Ru04:16
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США отследили активность российских военных заводов по сигналам мобильных телефонов
Московский Комсомолец02:07
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Здоровье
Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily 05:00
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
Общество
Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Общество
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
РИА Новости 01:47
Общество
В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице
Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
ТАСС вчера в 17:30
Политика
МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии
«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Политика
МВД БиГ объяснило отказ во въезде приглашенным российским медикам
Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, несмотря на то, что специалистов пригласили сами власти республики.
Газета.Ru 03:34
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423
В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04