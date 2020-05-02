с чего всё началось

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,8K

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 5

Общество Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей. 738

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9K

Общество В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 333

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,4K

Общество Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Общество В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.

Общество В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 2

Общество Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции. 25

Общество В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.

Общество В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек. 65

Общество Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 224

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Политика МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии «Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.