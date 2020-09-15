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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Дефицит Пенсионного фонда станет рекордным за пять лет

С учётом планируемого сокращения суммы средств, передаваемых из федерального бюджета Пенсионному фонду России, бюджет ПФР в 2021 году достигнет 295 миллиардов рублей – максимума за последние пять лет. Об этом пишет РБК проект бюджета Пенсионного фонда.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьградвчера в 11:19
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБКвчера в 17:00
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъвчера в 01:42
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ruвчера в 00:49
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUMвчера в 18:02
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ruвчера в 04:34
Российская газета

Лично в фонд

Российская газета13 сентября в 14:26

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

"Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией
Газета.Ru01:13

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

"Часть уголовных дел - в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", - сообщил глава СК.
РИА Новости00:46
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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