Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов
В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.В источнике
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