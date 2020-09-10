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Российская газета
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.В источнике
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Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
RT на русскомвчера в 13:53
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ruвчера в 13:09
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