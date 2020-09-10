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Российская газета
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.В источнике
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Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Еврокомиссия планирует ужесточить планы по снижению выбросов СО2

Ужесточить целевые показатели по снижению выбросов СО2 к 2030 году предложит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе, сообщает 11 сентября немецкое издание Handelsblatt.
ИА Красная Веснавчера в 16:05

В РАН заявили об обходе Великобританией санкций против России

Как сообщает агентство, после введения санкций в 2014 году начались проблемы с поставками в Россию британской компанией E2V электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».
РБК00:21
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru11 сентября в 03:46
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