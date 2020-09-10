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Российская газета
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.В источнике
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Экономика сегодня

Дефицит бюджета США перевалил за 3 трлн долларов

Экономика сегоднявчера в 14:14
Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газетавчера в 13:57

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.
РИА Новости11 сентября в 16:36
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Федотов высказался на тему скандального матча «Сочи» с «Ростовом» (10:1)

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов вспомним, как клуб переживал результат матча 23-го тура российской Премьер-лиги минувшего сезона с «Ростовом» (10:1), когда команде пришлось играть против молодежного состава ростовчан.
BetOn17:05
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