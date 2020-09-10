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Российская газета
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.В источнике
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Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21
Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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