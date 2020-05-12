Энергетика

MOS.newsMOS.newsДефицит бензина вызовет скачок цен в России

Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. Дело в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин – снижение обязательных объёмов продажи нефтепродуктов на бирже.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Летом на заправках ждут новых цен. Сколько будет стоить бензин

Life.ruвчера в 17:40

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

РИА Новости12 мая в 01:00

Россия отказалась от бензина за 28 рублей

Свободная Прессавчера в 01:22

Дефицит бензина вызовет скачок цен в России

MOS.news12 мая в 10:21

Что будет с ценами на бензин летом: есть ответ

Quto.ru12 мая в 09:32

Эксперты прогнозируют дефицит бензина в России

Deita.ru12 мая в 08:59

Бензин начнет дорожать: эксперты прочат в России дефицит топлива к июню

Актуальные Новостивчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:50, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Сергей Жигунов познакомил свою новую избранницу с мамой

News.ru 01:42
4
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Шоу-бизнес

Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной

Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru вчера в 10:45
Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
1K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,7K
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
40
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
2
Общество

ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
178
Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
27
Здоровье

Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

"Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
8
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
15
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
518
Здоровье

Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса

В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
1
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
440
Происшествия

В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
207
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес

В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу

Лариса Гузеева получает существенно большую пенсию, чем ее коллега по передаче, сваха Роза Сябитова.
Lenta.ru 02:40
4
Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
16
Происшествия

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие

Украинские войска обстреляли окраины Горловки, повреждены строения

ИА Красная Весна 02:35
Шоу-бизнес

Татьяна Навка появилась с новостями из больницы

Телепрограмма 00:32
Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
945
Общество

Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
1
Общество

Скончались 2305 человек с коронавирусом

Всего в стране выявлено 252245 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 53530 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2305 человек, утверждает ресурс.
РИА СуперОмск 03:38
Интернет

В Google Chrome появится возможность группировать вкладки

Благодаря своему опыту и исследованиям пользователей сотрудники компании обнаружили, что некоторые любят группировать свои вкладки Chrome по темам.
3DNews вчера в 15:59
Общество

В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 11 мая в 03:54
Общество

Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
5
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
36
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
109
Здоровье

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением

Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное