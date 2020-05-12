Энергетика
MOS.newsДефицит бензина вызовет скачок цен в России
Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. Дело в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин – снижение обязательных объёмов продажи нефтепродуктов на бирже.
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Бензин начнет дорожать: эксперты прочат в России дефицит топлива к июню
Актуальные Новостивчера в 03:45
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Комментарии
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной
Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru вчера в 10:45
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Здоровье
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
"Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса
В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес
В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу
Лариса Гузеева получает существенно большую пенсию, чем ее коллега по передаче, сваха Роза Сябитова.
Lenta.ru 02:40
Общество
В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям
Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли окраины Горловки, повреждены строения
ИА Красная Весна 02:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась с новостями из больницы
Телепрограмма 00:32
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Общество
Скончались 2305 человек с коронавирусом
Всего в стране выявлено 252245 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 53530 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2305 человек, утверждает ресурс.
РИА СуперОмск 03:38
Интернет
В Google Chrome появится возможность группировать вкладки
Благодаря своему опыту и исследованиям пользователей сотрудники компании обнаружили, что некоторые любят группировать свои вкладки Chrome по темам.
3DNews вчера в 15:59
Общество
В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 11 мая в 03:54
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11