Энергетика
MOS.newsДефицит бензина вызовет скачок цен в России
Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. Дело в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин – снижение обязательных объёмов продажи нефтепродуктов на бирже.
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Бензин начнет дорожать: эксперты прочат в России дефицит топлива к июню
Актуальные Новостивчера в 03:45
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Комментарии
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru 12 мая в 12:26
Политика
США намерены добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана
Соединенные Штаты намерены добиться продления оружейного эмбарго Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года, а также усилить санкционное давление на него со стороны СБ ООН.
Военное обозрение 03:04
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Опасные взгляды: как гендерные стереотипы мешают развивать экономику
Именно цифровая экономика способствует достижению равенства женщин и мужчин, открывая широкие возможности для онлайн-обучения, удаленной работы и построения бизнеса.
Forbes 03:00
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета вчера в 06:06
Космос
Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник возобновил работу
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что отечественный спутник гидрометеорологического назначения «Метеор-М» № 2-2 возобновил работу.
3DNews 02:25
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 02:08
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Культура
Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций
14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
Единоборства
Тейшейра нокаутировал Смита в главном бою на UFC Fight Night 171
Бразильский боец смешанного стиля Гловер Тейшейра одержал победу над американцем Энтони Смитом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле.
RT на русском 01:52
Экономика
Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
Известия вчера в 17:02
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек.
RT на русском 02:43
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 12 мая в 08:01
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия
На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух братьев шести и семи лет (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Российская газета 02:06
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 12 мая в 05:49
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25