Энергетика

MOS.newsMOS.newsДефицит бензина вызовет скачок цен в России

Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. Дело в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин – снижение обязательных объёмов продажи нефтепродуктов на бирже.
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Летом на заправках ждут новых цен. Сколько будет стоить бензин

Life.ruвчера в 17:40

Бензин начнет дорожать: эксперты прочат в России дефицит топлива к июню

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Россия отказалась от бензина за 28 рублей

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Дефицит бензина вызовет скачок цен в России

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Что будет с ценами на бензин летом: есть ответ

Quto.ru12 мая в 09:32

Эксперты прогнозируют дефицит бензина в России

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Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru 12 мая в 12:26
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Политика

США намерены добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

Соединенные Штаты намерены добиться продления оружейного эмбарго Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года, а также усилить санкционное давление на него со стороны СБ ООН.
Военное обозрение 03:04
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Экономика

Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Общество

Опасные взгляды: как гендерные стереотипы мешают развивать экономику

Именно цифровая экономика способствует достижению равенства женщин и мужчин, открывая широкие возможности для онлайн-обучения, удаленной работы и построения бизнеса.
Forbes 03:00
Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета вчера в 06:06
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Космос

Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник возобновил работу

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что отечественный спутник гидрометеорологического назначения «Метеор-М» № 2-2 возобновил работу.
3DNews 02:25
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Экономика

Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей

Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 02:08
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Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
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Культура

Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций

14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
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Единоборства

Тейшейра нокаутировал Смита в главном бою на UFC Fight Night 171

Бразильский боец смешанного стиля Гловер Тейшейра одержал победу над американцем Энтони Смитом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле.
RT на русском 01:52
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Экономика

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
Известия вчера в 17:02
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Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Экономика

Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек.
RT на русском 02:43
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 12 мая в 08:01
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Происшествия

На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух братьев шести и семи лет (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Российская газета 02:06
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 12 мая в 05:49
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

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Вести.Ru вчера в 12:14
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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