Энергетика
MOS.newsДефицит бензина вызовет скачок цен в России
Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. Дело в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин – снижение обязательных объёмов продажи нефтепродуктов на бирже.
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Комментарии
Происшествия
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Здоровье
В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции
Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
В Калининградской области вновь ужесточили масочный режим
Оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая 2020 года, ужесточил масочный режим в Калининградской области.
Русский Запад 11:51
Общество
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью
Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Магаданский аэропорт передадут в собственность региона
Коммерсантъ 18:42
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Гаджеты
В системную плату Zeal-All ZA-KB1650 встроена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650
Наряду с системной платой ZA-SK1050, в которую встроена видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, компания Zeal-All выпустила похожую модель ZA-KB1650.
iXBT.com 12:36
Единоборства
Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником
Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым соперником.
Чемпионат вчера в 18:18
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Политика
Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro
Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro.
News.ru вчера в 10:34