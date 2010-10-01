Экономика

Аргументы и Факты - АрхангельскАргументы и Факты - АрхангельскДефицит бюджета Архангельской области составит 8,5 млрд рублей

1 фото
Бюджет Архангельской области утверждён: доходы в 2020 году спрогнозированы в 93 млрд рублей, расходы – в 101,5 млрд рублей, сообщает правительство региона. Впервые объём бюджета превысил отметку 100 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рост доходов бюджета Архангельской области планируется на 16 млрд рублей

ТАССвчера в 11:56

Дефицит бюджета Архангельской области составит 8,5 млрд рублей

Аргументы и Факты - Архангельск02:42

В Архангельской области от рост налогов накопили почти 2 млрд рублей

SM Newsвчера в 06:34

Дефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей

Коммерсантъ Новосибирсквчера в 00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Экономика

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
RT на русском 05:20
Игры

Разработчики RUST запретили использовать в игре мыши A4Tech

С 11 декабря в RUST нельзя играть с компьютерными мышами производства A4Tech.
CyberSport.ru 05:30
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Известия 01:48
Политика

Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Российская газета вчера в 22:25
Политика

Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news вчера в 09:47
Футбол

Черчесов прокомментировал конфликт болельщиков с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на счёт ситуации с оскорблениями болельщиками нападающего петербургского «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы.
News.ru 06:01
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Общество

Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Lenta.ru 05:27
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 16

Газета.Ru 01:18
Футбол

Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

Чемпионат вчера в 23:15
Музыка

Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

ФедералПресс 01:17
Политика

В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»

Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
РИА Новости 03:37
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Армия и оружие

Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль

Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.
Военно-промышленный курьер 05:50
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное