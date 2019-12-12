Экономика
Коммерсантъ НовосибирскДефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей
Депутаты отметили, что собственные доходы республиканского бюджета не обеспечивают исполнение социально значимых и приоритетных расходных обязательств. Они указали, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб.
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Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" оставался нашим единственным клубом, который мог пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Футбол
«Челси» продлил контракт с Томори
Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал новый контракт на пять лет с клубом, информирует пресс-служба лондонцев.
Общество
Органы опеки подали иск против родителей живущей в клинике девочки
Органы опеки Москвы подали в Пресненский районный суд иск с требованием ограничить в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в клинике «Мать и дитя».
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Технологии
Microsoft заставит пользователей устаревших ОС перейти на Windows 10
Как отмечается, в последнее время Microsoft настаивает на переходе на Windows 10 полноэкранным уведомлением почти у всех пользователей Windows 7, поскольку поддержка старой операционной системы прекратится уже в начале 2020 года.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Армия и оружие
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
За последние полтора месяца расширилось военное присутствие России в Сирии, но США эта ситуация не беспокоит, сообщают «Известия» по заявлению министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера.
Космос
ALMA видит самую далекую пыльную галактику скрытую из виду
Астрономы, использующие массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), заметили свет массивной галактики, замеченной всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.
Общество
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Спорт
Пловец Чупков и рапиристка Дериглазова признаны спортсменами 2019 года
Спортсменом года признан пловец Антон Чупков.
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Политика
Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг человеком года
Политика
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира
Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира 2019 года.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.