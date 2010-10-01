Экономика
Коммерсантъ НовосибирскДефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей
Депутаты отметили, что собственные доходы республиканского бюджета не обеспечивают исполнение социально значимых и приоритетных расходных обязательств. Они указали, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб.
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В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Политика
В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Общество
Россия в 2020 году привлечет на 27% меньше иностранных рабочих
Согласно пояснительной записке к документу, потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2020 году в России составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год, когда она составляла 144,58 тыс. человек.
Политика
Россия вышлет двух немецких дипломатов
В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
Хоккей
Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России
Президент федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса крупных международных турниров из России.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак
Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
Общество
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Общество
Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова
У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о парализованности актрисы
Соцсети Семья поблагодарила всех, кто остается неравнодушен к непростой ситуации, в которой находится Заворотнюк, но комментировать слухи не стала.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Происшествия
В Иркутской области задержали банду наркоторговцев
Гаджеты
Автомобили BMW получат Android Auto в 2020 году
BMW Group с июля 2020 года начнет устанавливать на свои автомобили функцию беспроводного подключения с использованием Android Auto.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.