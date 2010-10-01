Экономика

Коммерсантъ НовосибирскКоммерсантъ НовосибирскДефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей

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Депутаты отметили, что собственные доходы республиканского бюджета не обеспечивают исполнение социально значимых и приоритетных расходных обязательств. Они указали, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб.
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