Экономика
Коммерсантъ НовосибирскДефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей
Депутаты отметили, что собственные доходы республиканского бюджета не обеспечивают исполнение социально значимых и приоритетных расходных обязательств. Они указали, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб.
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Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Здоровье
Суд приостановил деятельность сыктывкарского WOK&ROLL
Фото pixabay.com Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми, постановлением Сыктывкарского суда на 90 суток приостановлена деятельность предприятия общественного питания ООО "Вокэндролл" (WOK & ROLL) по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 114.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,28 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,28 рубля.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Политика
МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Общество
В Екатеринбурге аннулировали решение депутатов гордумы
В екатеринбургской гордуме аннулировали решение комиссии по местному самоуправлению.
Наука
В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты возрастом 43900 лет
Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Финансы
Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России
Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Футбол
Что нужно «Краснодару» и другим претендентам на плей-офф: расклады для групп Лиги Европы в мельчайших деталях
Во вторник многие наши читатели задавалась вопросом, почему «Зенит» при поражении от «Бенфики» со счётом 0:3 ещё мог занять второе место в группе Лиги чемпионов.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Экономика
Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС
Увеличить бюджетные доходы можно без роста НДС и пенсионного возраста, уверены аналитики Vygon Consulting.
Общество
Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.