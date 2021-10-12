ИнтерфаксДефицит бюджета Москвы на 2022 год составит 372 млрд рубДефицит бюджета Москвы на 2022 г планируется в объеме 372 млрд рублей.ФинмаркетФактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета.ИнтерфаксОтмечается, что объем дефицита может быть сокращен за счет экономии при проведении конкурсных процедур и в случае получения дополнительных доходов.ИнтерфаксПривлечение займов "позволит профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить основу для будущего развития города", отмечает мэрия, подчеркивая, что заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета.ФинмаркетЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваНовые ИзвестияПодробнее о событииДефицит бюджета столицы на следующий год составит 372 миллиарда рублейВечерняя Москвавчера в 10:10Дефицит бюджета Москвы на 2022 год превысит 10%ИА Красная Веснавчера в 10:02Дефицит столичного бюджета в 2022-м достигнет 372 млрд рубНовые Известиявчера в 09:37Дефицит бюджета Москвы на 2022 г составит 372 млрд рублейРИАМОвчера в 09:36Дефицит бюджета Москвы на 2022 год составит 372 млрд рубИнтерфаксвчера в 08:36Показать ещёОценить1Поделиться