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Дефицит бюджета Москвы на 2022 год составит 372 млрд руб

Дефицит бюджета Москвы на 2022 г планируется в объеме 372 млрд рублей.
Финмаркет
Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета.
Интерфакс
Отмечается, что объем дефицита может быть сокращен за счет экономии при проведении конкурсных процедур и в случае получения дополнительных доходов.
Интерфакс
Привлечение займов "позволит профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить основу для будущего развития города", отмечает мэрия, подчеркивая, что заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета.
Финмаркет

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