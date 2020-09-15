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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
Царьград

Провал пенсионной реформы внезапно доказал сам ПФР: Эффекта - ноль

Царьград05:10
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.
РИА Новости08:52

СК завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" и собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российская газета09:05
8

Всероссийские проверочные работы напишут около 6 млн учеников

Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут писать около 6 млн школьников, сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции по ВПР в понедельник.
ТАССвчера в 05:17
9

Путин уверен, что Россия эффективно противостоит коронавирусу

"В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере: это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты", - сказал Путин, поблагодарив всех "за добросовестный труд" и подчеркнув, что благодаря работе таких специалистов Россия эффективно противостоит распространению коронавируса.
ТАСС08:34
10

Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ru05:50
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Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
5

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Daimler выплатит $1,5 млрд в США по делу о «дизельном скандале»

По данным пресс-службы немецкого концерна Daimler, автокомпания и ее дочернее подразделение в США, в рамках мирового соглашения по делу о манипуляциях с показателями выбросов дизельных двигателей выплатят 1,5 млрд долларов властям страны и Калифорнии.
32CARS.ru07:10
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16