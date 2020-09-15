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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
Царьград

Провал пенсионной реформы внезапно доказал сам ПФР: Эффекта - ноль

Царьград05:10

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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Патрушев исключил «ракетно-ядерные» договорённости без учёта ПРО США

Выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском06:39
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В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

Казахстанский боец смешанных единоборств (МАА) Куат Хамитов (Найман) доставлен в полицию Алма-Аты за призывы к массовым беспорядкам, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
РИА Новости02:59
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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