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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
Царьград

Провал пенсионной реформы внезапно доказал сам ПФР: Эффекта - ноль

Царьград05:10
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

В МИД Армении заявили о военных приготовлениях Азербайджана и Турции

Азербайджан и Турция концентрируют вооруженные силы и проводят другие военные приготовления, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 сентября на совместном брифинге в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри.
В МИД Армении заявили о военных приготовлениях Азербайджана и Турции
ИА Красная Веснавчера в 05:22
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Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия00:36
1

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального возвратиться в РФ, заявив, что если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады.
Интерфакс05:41
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
2K

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9%

Согласно обновленным прогнозам МЭР, по итогам 2020 года снижение в экономике РФ составит до 3,9%, а в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 3,3%. «Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста — к концу 2021 года», — пояснил источник в Минэкономразвития.
Urbc.Ruвчера в 07:01
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В ночь на вторник произошел взрыв на газопроводе под Киевом

Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», транспортирующего газ из России в Европу, произошла на территории Украины близ поселка Чабаны под Киевом, 15 сентября публикует сайт dtp.kiev.ua.
ИА Красная Весна03:23
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