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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
Царьград

Провал пенсионной реформы внезапно доказал сам ПФР: Эффекта - ноль

Царьград05:10
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
41

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
5

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
299

В Чувашии пересчитали прожиточный минимум пенсионера

Чебоксары, 15 сентября 2020, 11:23 — REGNUM В Чувашии величина прожиточного минимума пенсионера в очередной раз скорректирована в сторону увеличения: первоначально его планировалось увеличить на 71 рублей, затем она была пересмотрена и достигла 82 рублей.
REGNUM04:23
5

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

«По информации регионального Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний на прошедшей неделе увеличилось на 21% и 7,4% соответственно», — сообщает региональное правительство.
РегионСамара.ру23:15
9

Бывший вице-мэр Барнаула не смог оспорить приговор за взятку

Александр Алексеенко хотел получить условный срок вместо реального Алтайский краевой суд отклонил жалобу бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко на приговор Индустриального суда города.
АМИТЕЛ05:17