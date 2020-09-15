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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
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Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьградвчера в 11:19
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ruвчера в 04:34
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБКвчера в 17:00
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ruвчера в 00:49
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUMвчера в 18:02
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъвчера в 01:42
Российская газета

Лично в фонд

Российская газета13 сентября в 14:26

В янтаре обнаружили сперму возрастом 100 млн лет

О законсервированной в янтаре сперме древних животных написал журнал Proceedings of the Royal Society B. Ископаемые половые клетки принадлежат остракодам (ракушковые), первые представители которых появились по меньшей мере 540 млн лет назад.
Planet Today04:28
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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Раздражительность повышает риск смерти после сердечного приступа

Враждебность была независимым предиктором смерти от второго сердечного приступа после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на отношения, включая пол, возраст, образование, семейное положение, диабет, высокое кровяное давление и курение.
ГЛАС.RUвчера в 03:09
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Медикам Хакасии вручены награды за самоотверженность и профессионализм

16 сентября в правительстве республики состоялось награждение работников медицинских учреждений Хакасии за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.
Хакасия03:45

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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