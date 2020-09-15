Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2021 году побьет пятилетний рекорд. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР. Планируется, что в будущем году фонду потребуется дотация в размере 3,53 триллиона рублей — это 38% от всех планируемых трат ПФР.

С чего всё началось Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года. РБК 17:00