Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2021 году побьет пятилетний рекорд. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР. Планируется, что в будущем году фонду потребуется дотация в размере 3,53 триллиона рублей — это 38% от всех планируемых трат ПФР.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд
Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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