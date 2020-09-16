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Городской ревизор
Городской ревизор

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд: СМИ

Ранее «Городской ревизор» сообщал о предложении, касающемся Пенсионного фонда, которое было озвучено лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьградвчера в 11:19
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ruвчера в 04:34
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБКвчера в 17:00
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ruвчера в 00:49
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUMвчера в 18:02
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъвчера в 01:42
Российская газета

Лично в фонд

Российская газета13 сентября в 14:26

США начали испытания истребителя нового поколения

Прежде чем будет принято решение начать серийное производство истребителей нового поколения, необходимо определиться, сколько самолетов ВВС США собираются приобрести и когда они планируют начать их закупку - то есть рассмотреть все варианты, которые могут повлиять на бюджет 2022 финансового года.
США начали испытания истребителя нового поколения
Газета.Ru08:07
92

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
309

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
7

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Увеличился почетный список тверских медиков, награжденных Президентом

Почетной грамотой Президента РФ награждены сотрудники городской больницы №6: заместитель главного врача Майя Серегина, заведующий торакальным отделением Валерий Шопик, заведующие пульмонологическим отделением Ирина Головина и терапевтическим отделением Лилия Горшкова, заведующая лабораторией тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян.
Рanorama Рro05:58
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов.
Комсомольская правда09:19
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«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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