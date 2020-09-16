Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд: СМИ
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Ранее «Городской ревизор» сообщал о предложении, касающемся Пенсионного фонда, которое было озвучено лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд
Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
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