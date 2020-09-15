Дефицит ведомства покроют с помощью остатков средств ПФР на счетах Казначейства в 335 миллиардов рублей. В 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд должен составить 3,53 триллиона рублей, тем самым формируя 38% всех доходов ведомства.

С чего всё началось Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд Вместе с сокращением объема передаваемых средств федерального бюджета существенно вырос ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году — до 295 млрд руб. РБК 17:00