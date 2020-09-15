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Дефицит бюджета Пенсионного Фонда в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Дефицит ведомства покроют с помощью остатков средств ПФР на счетах Казначейства в 335 миллиардов рублей. В 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд должен составить 3,53 триллиона рублей, тем самым формируя 38% всех доходов ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Вместе с сокращением объема передаваемых средств федерального бюджета существенно вырос ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году — до 295 млрд руб.
РБК17:00
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Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьград11:19
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс12:14
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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