Дефицит бюджета Пенсионного Фонда в 2021 году побьет пятилетний рекорд
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Дефицит ведомства покроют с помощью остатков средств ПФР на счетах Казначейства в 335 миллиардов рублей. В 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд должен составить 3,53 триллиона рублей, тем самым формируя 38% всех доходов ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд
Вместе с сокращением объема передаваемых средств федерального бюджета существенно вырос ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году — до 295 млрд руб.
РБК17:00
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