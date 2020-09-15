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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

В 2021 году на выплату пенсий планируется направить 8,4 триллиона рублей, на ежемесячные выплаты пенсионерам – 425 миллиардов рублей. Выплаты коснутся 43 миллионов пенсионеров. Счетная палата недавно выявила многочисленные нарушения в Пенсионном Фонде.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

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Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

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Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

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