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Новые Известия

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

В 2021 году на выплату пенсий планируется направить 8,4 триллиона рублей, на ежемесячные выплаты пенсионерам – 425 миллиардов рублей. Выплаты коснутся 43 миллионов пенсионеров. Счетная палата недавно выявила многочисленные нарушения в Пенсионном Фонде.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьград11:19
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону двустороннее взаимодействие на фоне ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает пресс-служба российского МИД.
RT на русском12:51
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Российские авиакомпании просят продлить мораторий на банкротство

"Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, выражая мнение входящих в состав АЭВТ 23 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий, просит Министерство транспорта Российской Федерации обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о продлении действия моратория на банкротство на 6 месяцев", — говорится в обращении.
ПРАЙМ12:50
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Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Орсер работает в канадском Торонто на катке "Крикет клаб", Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи.
РИА Новости12:06

Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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