Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
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В 2021 году на выплату пенсий планируется направить 8,4 триллиона рублей, на ежемесячные выплаты пенсионерам – 425 миллиардов рублей. Выплаты коснутся 43 миллионов пенсионеров. Счетная палата недавно выявила многочисленные нарушения в Пенсионном Фонде.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд
Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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