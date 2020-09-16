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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году побьет пятилетний рекорд

В будущем году трансферт ПФР из госбюджета должен составить 3,53 триллиона рублей — это составит 38% всех доходов фонда. Дефицит бюджета при этом заложен в размере 295 миллиардов рублей, что является максимальным показателем за пять лет, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
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Царьград

Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

Царьградвчера в 11:19
Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ruвчера в 04:34
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБКвчера в 17:00
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ruвчера в 00:49
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUMвчера в 18:02
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъвчера в 01:42
Российская газета

Лично в фонд

Российская газета13 сентября в 14:26

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что отравление российского оппозиционного блогера Алексея Навального является типичным проявлением поведения РФ на мировой арене.
Общественная служба новостей08:41
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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