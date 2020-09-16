Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году побьет пятилетний рекорд
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В будущем году трансферт ПФР из госбюджета должен составить 3,53 триллиона рублей — это составит 38% всех доходов фонда. Дефицит бюджета при этом заложен в размере 295 миллиардов рублей, что является максимальным показателем за пять лет, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд
Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБКвчера в 17:00
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