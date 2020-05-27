Экономика
ТАССДефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
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В ЗакС внесены поправки к проекту корректировки бюджета Петербурга на 2020 год
Петербургский дневниквчера в 13:37
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год может увеличиться до 111 млрд рублей
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:02
В Петербурге расходы на лекарственное обеспечение льготников увеличиваются на 1,9 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:40
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Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
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Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
Недвижимость
В Москве начали предлагать бесплатную ипотеку
На фоне снижения спроса на жилье московские застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку.
Lenta.ru 01:52
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости вчера в 03:27
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Общество
Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи
Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 26 мая в 06:46
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8338.
РБК 01:51
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес
Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах
Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ФАН 01:23
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки
Уголовное дело сразу по трем статьям - умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание - возбуждено в Омской области после избиения 27-летней женщиной своей двухлетней дочери.
ТАСС вчера в 12:58
Авто
В июне продажи автомобилей могут упасть в России максимум на 50%
По прогнозам автодилеров, реализация новых легковых автомобилей и LCV (легкого коммерческого транспорта) на российском рынке в июне текущего года упадет максимум на 50 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
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Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru вчера в 10:42