Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

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Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 220

Общество Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов.

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.

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Происшествия На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.

Происшествия В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку "В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.

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Здоровье Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода.

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