Экономика

ТАССТАССДефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Пересадка с метро на лекарства. Как Беглов решил поправить бюджет

Фонтанка.Рувчера в 17:25

В Петербурге расходы на лекарственное обеспечение льготников увеличиваются на 1,9 млрд рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:40

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

ТАССвчера в 15:04

Губернатор предложил сократить доходы бюджета Петербурга

Мойка78вчера в 13:41

Беглов внёс поправки в бюджет с учётом мер поддержки бизнеса и горожан во время пандемии

78.ruвчера в 13:37

В ЗакС внесены поправки к проекту корректировки бюджета Петербурга на 2020 год

Петербургский дневниквчера в 13:37

Саратовская область внесла изменения в бюджет-2020, дефицит вырос до 3,3% расходов с 3,2%

Интерфакс - Россиявчера в 06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Здоровье

У 17 сотрудников предприятия в Воронежской области нашли коронавирус

Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, — сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:09
3
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
220
Общество

Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов

В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф для всех российских автомобилистов.
Lenta.ru 03:24
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Футбол

Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.
REGNUM 02:24
1
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
14
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
2,4K
Футбол

Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь

В апреле игрокам «Спартака» снизили зарплаты на 40% на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 01:13
2
Происшествия

В Магадане за смерть ребёнка осудили рожавшую дома женщину

Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.
REGNUM 03:51
4
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
1
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 3 793 пациента

Газета.Ru 02:47
29
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
25
Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
178
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Все меньше: на Кубани за сутки выявили 76 заболевших коронавирусом

Из 80 новых случаев коронавирусной инфекции на Кубани, 16 заболевших выявлено в Краснодаре, 11 – в Кавказском районе.
РБК Краснодар 03:35
1K
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,6K
Здоровье

Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода.
Lenta.ru 03:38
Игры

Nightdive Studios выпустила на ПК демоверсию ремейка System Shock

3DNews вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
1
Единоборства

Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC

Lenta.ru 02:23
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
55
Происшествия

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
28
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
510
Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru 00:20
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»

Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM вчера в 10:55
83
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры Redmi Smart TV X series

Наряду с новыми смартфонами, Redmi анонсировала и новые телевизоры Redmi Smart TV X series.
MobiDevices 26 мая в 06:05
15
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное