Экономика
ТАССДефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Саратовская область внесла изменения в бюджет-2020, дефицит вырос до 3,3% расходов с 3,2%
Интерфакс - Россиявчера в 06:28
В ЗакС внесены поправки к проекту корректировки бюджета Петербурга на 2020 год
Петербургский дневниквчера в 13:37
В Петербурге расходы на лекарственное обеспечение льготников увеличиваются на 1,9 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:40
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Поляки обвинили в вымогательстве $ 500 главу Россельхознадзора
Польская компания «Млековита» обвинила главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве $ 500 тыс. за ввоз в Россию молочной продукции.
Евразия Daily 04:08
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Москва, 28 мая 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлен 8371 носитель коронавируса.
REGNUM 03:46
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
Происшествия
Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело
Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
Здоровье
На Украине резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 22 382 случая коронавируса, 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:43
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт вчера в 03:33
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Здоровье
Ирина Гехт объяснила резкий рост числа заболевших коронавирусом
Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, из-за чего резко увеличилось количество заболевших COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 04:06
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»
Партия модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А "Сани" отправлена Минобороны РФ с ЦНИИ "Буревестник".
Российская газета 03:07
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Кино
Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом
Вряд ли речь идет о новом полноценном сольном фильме, ведь график проектов расписан уже на несколько лет вперед, однако Кавилл совсем не против эпизодических появлений.
Телепрограмма 02:30
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
Игра Far Cry 5 стала временно бесплатной в рамках акции Ubisoft «бесплатные выходные».
NewInform 02:30
Авто
Стартовали продажи минивэна Volkswagen Viloran
Дилеры Volkswagen начали прием заявок на новый большой минивэн премиум-класса Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 26 мая в 23:00