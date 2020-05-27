Экономика

ТАССТАССДефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
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