Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

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