Экономика
ТАССДефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
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Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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RT на русском вчера в 15:56
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На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва вчера в 15:07
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Общественное телевидение России 26 мая в 08:28
Армия и оружие
Пентагон сообщил Конгрессу США о борьбе с коррупцией на Украине
Представители Пентагона поставили в известность Конгресс США о том, что власти Украины добились успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет Вашингтону начать поставки военной техники на 125 млн долларов украинской стороне.
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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