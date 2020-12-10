Расписки Qiwi снижаются более чем на 7% после ограничения ЦБ некоторых операций Qiwi Bank

По состоянию на 10:43 мск ценные бумаги замедлили снижение до 6,6% и торговались на уровне 948 руб. Ранее Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank.