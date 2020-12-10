Потери российской киноиндустрии из-за пандемии коронавируса по итогам года могут составить 23 млрд рублей, это около половину годового оборота отрасли, сообщил замминистра культуры России Максим Ксензов.
По состоянию на 10:43 мск ценные бумаги замедлили снижение до 6,6% и торговались на уровне 948 руб. Ранее Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank.
Южнокорейский концерн Hyundai в рамках отзывной кампании произведет замену силовых агрегатов на 128 948 внедорожниках Santa Fe 2012 года выпуска, седанах Sonata Hybrid 2011—2013 и 2016 годов, а также Veloster, выпущенных в 2015 и 2016 годах.
"КамАЗ", крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, представил 10 декабря в Москве городской электромобиль, разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).