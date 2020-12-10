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Дефицит бюджета России в ноябре стал рекордным с начала пандемии

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Политсовет
Федеральный бюджет России в январе—ноябре, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2,51 трлн руб.В источнике
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Коммерсантъ

Дефицит бюджета России в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Коммерсантъ07:05
ТАСС

Дефицит бюджета России за январь - ноябрь достиг 2,5 трлн рублей

ТАСС05:29
Интерфакс

Дефицит бюджета РФ в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Интерфакс06:14
Вести.Ru

Дефицит российского бюджета в ноябре достиг рекордной величины

Вести.Ru06:01
ПРАЙМ

Дефицит бюджета России в январе-ноябре превысил 2,5 триллиона рублей

ПРАЙМ05:43
Говорит Москва

Минфин сообщил о рекордном с начала пандемии дефиците бюджета

Говорит Москва05:42
Банки.ру

Дефицит федерального бюджета этого года превысил в ноябре 2,5 трлн рублей

Банки.ру06:17

Потери киноиндустрии РФ из-за коронавируса могут составить 23 млрд рублей

Потери российской киноиндустрии из-за пандемии коронавируса по итогам года могут составить 23 млрд рублей, это около половину годового оборота отрасли, сообщил замминистра культуры России Максим Ксензов.
БИЗНЕС Online08:43

Расписки Qiwi снижаются более чем на 7% после ограничения ЦБ некоторых операций Qiwi Bank

По состоянию на 10:43 мск ценные бумаги замедлили снижение до 6,6% и торговались на уровне 948 руб. Ранее Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank.
ТАСС02:20

Компания Hyundai бесплатно заменит в США двигатели на моделях Santa Fe и Sonata

Южнокорейский концерн Hyundai в рамках отзывной кампании произведет замену силовых агрегатов на 128 948 внедорожниках Santa Fe 2012 года выпуска, седанах Sonata Hybrid 2011—2013 и 2016 годов, а также Veloster, выпущенных в 2015 и 2016 годах.
32CARS.ruвчера в 03:57

«КамАЗ» представил предсерийный электрический кроссовер

"КамАЗ", крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, представил 10 декабря в Москве городской электромобиль, разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).
Вести.Ru07:17