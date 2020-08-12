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REGNUM
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
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РБК

Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85%

РБК11:59
Ведомости

Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомости11:32
Финмаркет

Бюджет РФ в январе-июле исполнен с дефицитом 1,52 трлн руб

Финмаркет10:39
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

REGNUM10:49
Интерфакс

Дефицит бюджета РФ с начала года составил 1,5 трлн рублей

Интерфакс10:11
ТАСС

Дефицит бюджета России за январь - июль достиг 1,52 трлн руб

ТАСС09:53
Rambler News Service

Минфин оценил дефицит бюджета в январе-июле

Rambler News Service09:51

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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