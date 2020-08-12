Экономика

REGNUMREGNUMДефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.
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Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85%

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Минфин оценил дефицит бюджета в январе-июле

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Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомости11:32
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Барберы больше всех зарабатывают среди представителей массовых профессий в России.
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В Шотландии в результате схода с рельсов поезда погибли три человека на месте крушения.
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В РФ стоимость доллара за два месяца может вырасти до 80 рублей

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Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили.
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