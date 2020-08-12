Экономика
REGNUMДефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей
Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.
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Политика
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости 10:39
Политика
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии.
Lenta.ru 13:17
Энергетика
ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки
ОПЕК ожидает, что в 2021 году предложение жидких углеводородов в России вырастет на 0,04 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до в среднем 10,36 млн баррелей в сутки.
Finam.Ru 08:45
Футбол
«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аталанте» предстоит провести матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Vprognoze.ru 13:25
Политика
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБК 10:51
Политика
Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»
Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время.
Lenta.ru 13:15
Политика
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
Общество
Эксперты назвали самые прибыльные массовые профессии в России
Барберы больше всех зарабатывают среди представителей массовых профессий в России.
ТАСС 04:09
Политика
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости 08:36
Общество
В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
Сегодня днем, 12 августа, в нескольких районах Минска девушки и женщины с цветами в руках начали вставать в «цепи солидарности» в знак протеста против насилия силовиков.
Коммерсантъ 13:16
Происшествия
На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку
Газета.Ru 12:44
Общество
Кипр внес изменения в программу получения гражданства за инвестиции
Власти Кипра внесли изменения в миграционное законодательство страны, которые изменят условия существующей инвестиционной программы получения гражданства в обмен на инвестиции и покупку жилья.
РБК 06:13
Гаджеты
Глава Foxconn: прошли времена, когда Китай был всемирным заводом
В ходе отчёта о результатах работы во втором квартале, глава крупнейшего партнёра Apple, компании Hon Hai Precision Industry Co. (бренд Foxconn) Юн Лю (Young Liu, на фото ниже) отметил, что из-за торговой войны Китай перестал быть «заводом для всего мира».
3DNews 10:04
Технологии
Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников
Москва, 12 августа 2020, 14:01 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков мошенников, сообщили 12 августа в пресс-службе организации.
REGNUM 07:01
Происшествия
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
В Шотландии в результате схода с рельсов поезда погибли три человека на месте крушения.
РБК 12:39
Спорт
Бесплатно для всех геймеров на ПК: В Epic Games Store уже совсем скоро пройдет раздача нового крупного хита
Srnsk 11:23
Экономика
В РФ стоимость доллара за два месяца может вырасти до 80 рублей
Алексей Кричевский, являющийся экспертом Академии управления инвестициями и финансами, рассказал, что за ближайшие два месяца стоимость доллара может превысить 80 рублей.
Дни24 07:30
Здоровье
На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы
В Одесской области специалисты подтвердили случай сибирской язвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественного здоровья минздрава Украины.
Москва 24 13:00
Спорт
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции (5 миллионов), наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы (1,31 миллиона), связанные с расследованием дела Лысенко.
Спорт-Экспресс 10:22
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Стала известна судьба умершего после задержания белоруса
Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили.
Lenta.ru 13:22
Хоккей
«Питтсбург» не стал продлевать контракт с Гончаром и еще 2 тренерами
«Питтсбург» объявил, что не будет продлевать срок действия контрактов тренеров Сергея Гончара, Марка Рекки и Жака Мартена.
Sports.ru 11:54
Политика
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.
Известия 08:05
Общество
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке.
РИА Новости 06:25
Общество
В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы
В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание «Наша Нива».
РБК 12:55