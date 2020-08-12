Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей
Смотрите также
В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека
Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели
В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Суд арестовал подаренную Бари Алибасову квартиру Федосеевой-Шукшиной
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Ивановской области
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
Подробнее о событии