Покупать или продавать: рублю предсказали падение

По оценкам экономистов, с которыми ознакомились Вести.Ru, улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но это только на время и во время удешевления валюты ее лучше покупать – "этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции: на конец 2021 года мы ожидаем курс 75 рублей за доллар".