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REGNUM
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
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РБК

Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85%

РБК11:59
Ведомости

Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомости11:32
Финмаркет

Бюджет РФ в январе-июле исполнен с дефицитом 1,52 трлн руб

Финмаркет10:39
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

REGNUM10:49
Интерфакс

Дефицит бюджета РФ с начала года составил 1,5 трлн рублей

Интерфакс10:11
ТАСС

Дефицит бюджета России за январь - июль достиг 1,52 трлн руб

ТАСС09:53
Rambler News Service

Минфин оценил дефицит бюджета в январе-июле

Rambler News Service09:51

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
РИА Новости13:41
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Покупать или продавать: рублю предсказали падение

По оценкам экономистов, с которыми ознакомились Вести.Ru, улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но это только на время и во время удешевления валюты ее лучше покупать – "этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции: на конец 2021 года мы ожидаем курс 75 рублей за доллар".
Вести.Ru10:36

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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