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REGNUM
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
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РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

РБК17:00
Ведомости

Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомостивчера в 11:32
ТАСС

Дефицит бюджета России за январь - июль достиг 1,52 трлн руб

ТАССвчера в 09:53
Финмаркет

Бюджет РФ в январе-июле исполнен с дефицитом 1,52 трлн руб

Финмаркетвчера в 10:39
Интерфакс

Дефицит бюджета РФ с начала года составил 1,5 трлн рублей

Интерфаксвчера в 10:11
ПРАЙМ

Дефицит бюджета России в январе-июле составил 1,5 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 09:53
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

REGNUMвчера в 10:49

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
282

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
251