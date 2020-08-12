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REGNUM
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
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Финмаркет

Бюджет РФ в январе-июле исполнен с дефицитом 1,52 трлн руб

Финмаркет10:39
ПРАЙМ

Министерство финансов США: Дефицит бюджета США в период с октября по июль составил 2,8 трлн долл

ПРАЙМ15:43
РБК

Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85%

РБК11:59
Ведомости

Минфин оценил дефицит бюджета России за январь ‒ июль в 1,5 трлн рублей

Ведомости11:32
REGNUM

Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей

REGNUM10:49
ТАСС

Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года превысил $2,8 трлн

ТАСС15:00
Интерфакс

Дефицит бюджета РФ с начала года составил 1,5 трлн рублей

Интерфакс10:11

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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