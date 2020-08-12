Дефицит бюджета России в январе-июле превысил 1,5 трлн рублей
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Москва, 12 августа 2020, 17:49 — REGNUM Федеральный бюджет в январе-июле 2020 года исполнен с дефицитом в 1 трлн 522,3 млрд рублей. Такую предварительную оценку представило 12 августа Министерство финансов России.В источнике
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