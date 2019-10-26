Экономика

РБКРБКДефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится
 в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.
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