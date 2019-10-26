Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество «Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Культура Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес» Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".

Здоровье У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Наука Материнская забота влияет на гены детей Исследователи из Института мозга и сознания Общества Макса Планка и Виргинского университета пишут в Science Advance, что активность генов окситоциновых рецепторов у детей зависит от материнской заботы.

Хоккей Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.

Политика Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба» Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Политика КНР и США завершили переговоры по ряду двусторонних документов Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкоммерции Китая.

Космос Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.

Автоспорт Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Единоборства Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.