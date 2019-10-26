Финансы
РБКДефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.
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Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) 08:44
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
РБК 14:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
RT на русском 23:33
Общество
«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service 07:45
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Здоровье
У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь
Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:59
Фигурное катание
Бойкова и Козловский — первые на Skate Canada после короткой программы
Чемпионат 21:43
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском 22:50
Наука
Материнская забота влияет на гены детей
Исследователи из Института мозга и сознания Общества Макса Планка и Виргинского университета пишут в Science Advance, что активность генов окситоциновых рецепторов у детей зависит от материнской заботы.
Наука и жизнь 23 октября в 01:21
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт 10:09
Космос
Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса»
Запуск грузового корабля «Прогресс» пройдет раньше по просьбе НАСА.
Комсомольская правда вчера в 03:33
Политика
Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»
Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».
РБК 17:27
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Политика
КНР и США завершили переговоры по ряду двусторонних документов
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкоммерции Китая.
RT на русском 23:12
Космос
Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны
Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
Машины и Механизмы 08:01
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru 18:00
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 21:17
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Единоборства
Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
RT на русском 16:31
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров
Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
WMJ.ru 11:18
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04