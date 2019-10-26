Экономика

РБКРБКДефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд. Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.
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Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%

ТАСС15:41

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

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Дефицит бюджета США при Трампе достиг почти $1 трлн

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Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года

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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
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Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину.
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СМИ опубликовали карту боевых действий в Латакии

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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
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Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
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«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

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Автосалон Tokyo Motor Show открылся в Токио

Автосалон Tokyo Motor Show-2019, который проходит в 46-й раз, открылся на территории выставочного комплекса Big Sight в портовой части столицы Японии.
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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
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В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
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Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Барецкий снялся в новом клипе петербургской группы Little Big

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Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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