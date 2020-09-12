Дефицит бюджета США перевалил за 3 трлн долларов
К концу текущего финансового года дефицит бюджета США составит 3,3 трлн долларов и станет максимальным показателем с 1945 года, следует из прогноза экспертов. Для стимулирования американской экономики власти страны направили на поддержку порядка 3 трлн долларов.В источнике
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