Финансы
КоммерсантъДефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.
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Минфин США рассказал об увеличении дефицита бюджета страны на 26% в 2019 году
Народные новостивчера в 16:22
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Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
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Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
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Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
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Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
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Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Технологии
Hyundai в ноябре запустит автономные автомобили в Калифорнии
Pony.ai, поддерживаемая Sequoia Capital, которая имеет партнерские отношения с Toyota, будет строить с Hyundai автономные системы, в то время как Via будет разрабатывать приложения для мобильных телефонов.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
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Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
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Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Армия и оружие
«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста
Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционного варианту».
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
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Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
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