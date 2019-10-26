Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%

ТАССвчера в 15:41

Профицит бюджета США в сентябре составил $82,77 млрд

ПРАЙМвчера в 14:51

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

РБКвчера в 18:53

Дефицит бюджета США при Трампе достиг почти $1 трлн

Газета.Ruвчера в 17:09

Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

Известиявчера в 19:38

Дефицит бюджета США почти достиг $1 триллиона

ФедералПрессвчера в 17:50

Минфин США рассказал об увеличении дефицита бюджета страны на 26% в 2019 году

Народные новостивчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Политика

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС вчера в 21:54
Происшествия

Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза вчера в 09:42
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Хоккей

Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

REGNUM 01:41
Происшествия

Российский солдат расстрелял сослуживцев

Lenta.ru вчера в 08:28
Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 10:37
Гаджеты

«Связной» запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны

Называется она "Кладбище домашних телефонов", а ее суть заключается в том, что абсолютно каждый посетитель магазина "Связной" получит возможность обменять сданный стационарный домашний телефон на персональную скидку на покупку нового смартфона.
Ferra вчера в 11:40
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.
Российская газета вчера в 13:30
Армия и оружие

Российские стратегические бомбардировщики готовятся к вылету из ЮАР

23 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс вчера в 09:59
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 24 октября в 20:38
Общество

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru вчера в 11:25
Технологии

Hyundai в ноябре запустит автономные автомобили в Калифорнии

Pony.ai, поддерживаемая Sequoia Capital, которая имеет партнерские отношения с Toyota, будет строить с Hyundai автономные системы, в то время как Via будет разрабатывать приложения для мобильных телефонов.
SpeedMe вчера в 14:35
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал вчера в 07:59
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv вчера в 10:06
Армия и оружие

«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста

Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционного варианту».
Военное обозрение 01:44
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Кино

Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»

В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России 24 октября в 04:59
Происшествия

Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной

Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
VSE42.RU вчера в 23:53
Гаджеты

Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE

Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
iXBT.com вчера в 09:31
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Происшествия

Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Здоровье

Употребление чеснока способствует профилактике рака

Актуальные Новости вчера в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное