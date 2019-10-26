Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.
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Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%

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Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн

РБКвчера в 18:53

Дефицит бюджета США при Трампе достиг почти $1 трлн

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Дефицит бюджета США почти достиг $1 триллиона

ФедералПрессвчера в 17:50

Минфин США рассказал об увеличении дефицита бюджета страны на 26% в 2019 году

Народные новостивчера в 16:22

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

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Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
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Интерфакс вчера в 16:19
Общество

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Газета.Ru вчера в 21:29
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Прогноз и ставка на матч «Альбасете» - «Кадис», 13-й тур испанской Сегунды

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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).
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«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста

Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционного варианту».
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Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных.
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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
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Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат расстрелял 8 человек

Солдата, расстрелявшего своих сослуживцев в Забайкалье, мог затравить убитый им лейтенант.
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Армия и оружие

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В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
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Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
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«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru вчера в 10:53
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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС вчера в 03:22
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Экономика

«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации

«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 04:25
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Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
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АПЛ «Князь Владимир» в 2019 году проведёт стрельбы ракетой «Булава»

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Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

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Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

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Газета.Ru вчера в 11:59
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