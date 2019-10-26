с чего всё началось

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.

Наука Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество Французские исследователи Института Пастера выяснили, что белок GDF11 помогает в борьбе со старением и защищает организм от онкологических заболеваний.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Политика В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

Происшествия В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.

Шоу-бизнес Тарасов подал в суд на бывшую жену Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Происшествия Число погибших в ДТП с микроавтобусами в Алтае увеличилось В результате аварии с участием минивэна и микроавтобуса в Топчихинском районе Алтайского края число уже погибло восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Общество Мороз и снег придут в столицу на следующей неделе По словам Вильфанда, ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на 7-8 градусов по сравнению с воскресеньем.

Гаджеты AirPods Pro появились на рендерах Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.

Здоровье Украине грозит эпидемия дифтерии Стране грозит эпидемия дифтерии, а это заболевание без должного лечения по числу летальных исходов страшнее, чем корь, которая до сих пор терроризирует местное население Но откуда на Украине взяться лечению, если препаратов от этого заболевания Незалежная не производит, равно как и вакцины, и полностью зависит от поставок из России, а они, как известно, под запретом.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.