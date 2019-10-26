с чего всё началось

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Футбол Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

Происшествия Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.

Общество Мария Бутина прилетела в Россию Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Игры Состоялся релиз The Outer Worlds Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.

Армия и оружие В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Политика Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии Всемирно известный польский историк русской философии, заслуженный профессор Польской академии наук и американского университета Нотр Дам Анджей Валицкий презентовал книгу «О России иначе».

Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12 Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.

Политика Кучма сравнил «формулу Штайнмайера» с капканом для Украины Глава делегации Украины на минских переговорах Леонид Кучма описал "формулу Штайнмайера" как намерение "сдать страну с потрохами", передает ФАН.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Политика В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.

Технологии Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.

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Армия и оружие Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Музыка Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").

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Шоу-бизнес Тарасов подал в суд на бывшую жену Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.