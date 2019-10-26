с чего всё началось

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.

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Происшествия Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

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Игры Состоялся релиз The Outer Worlds Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.

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Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

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