Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.
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с чего всё началось
Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится
 в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.
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