с чего всё началось

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.

Спорт WADA призвали к скорейшему решению вопроса по статусу РУСАДА Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что от Всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовали скорейшего принятия решения по вопросу соответствия организации Всемирному антидопинговому кодексу.

Армия и оружие Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Здоровье Горизонты онкопомощи (лекция) Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал, как устроена структура онкологической службы в России.

Единоборства Фрэнк Мир победил Роя Нельсона на турнире Bellator 231 Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир одержал верх над своим соотечественником Роем Нельсоном в поединке в тяжелом весе на турнире Bellator 231, проходившем в Коннектикуте.

Политика Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.