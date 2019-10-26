Финансы
КоммерсантъДефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.
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Это на $205 млрд больше чем в прошлом году, но все же лучше прогнозов, говорится в заявлении главы Министерства финансов Стивена Мнучина, которое опубликовано на сайте ведомства.РБКвчера в 18:53
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Минфин США рассказал об увеличении дефицита бюджета страны на 26% в 2019 году
Народные новостивчера в 16:22
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